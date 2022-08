Ukrainische Kinder in Ferienlager eingeladen

Die Pfadfinder und das Rote Kreuz ermöglichen 200 vor dem Krieg nach Salzburg geflüchteten Kindern und Jugendlichen unbeschwerte Ferien.

Über 1000 Pfadfinder aus ganz Österreich verbringen derzeit elf Tage in einem großen Ferienlager in Ebenau. Auf dem Programm stehen unter anderem Wanderungen und die Beschäftigung mit den Themen Natur und Nachhaltigkeit. Die Kinder und Jugendlichen übernachten in Zelten und kochen gemeinsam. Seit Montagabend sind auch 105 vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflüchtete Ukrainer im Alter von zehn bis 18 Jahren dabei. Fritz Ortner, Sprecher der Salzburger Landesorganisation der Pfadfinder und einer der Organisatoren des Lagers, sagt: "Ziel ist ...