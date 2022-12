Ukreate Peace: "Krieg trifft alle Kinder, unabhängig von der sozialen Schicht"

Ein Verein aus Salzburg hat eine Wichtelaktion für geflüchtete Kinder aus der Ukraine ins Leben gerufen. Dass es mehr Spender als Kinderwünsche geben würde, haben sich die Initiatoren nicht gedacht.

Zwischen Flucht und Krieg ist Weihnachten dieses Jahr für Kinder aus der Ukraine weniger besinnlich als sonst. Der Verein Ukreate Peace hat sich daher etwas einfallen lassen: In der Weihnachtszeit haben sich über 60 ukrainische Flüchtlingskinder in einem Brief etwas vom Christkind gewünscht. Als Spender konnte man einen Brief übernehmen und den Wunsch erfüllen. Das Geschenk vom Christkind holt das jeweilige Kind anschließend am 23. oder 24. Dezember beim Verein ab.

Auf eigene Faust ins Kriegsgebiet

Die Aktion haben die Köpfe hinter Ukreate Peace über Instagram gestartet. "Alle Wünsche waren innerhalb von wenigen Minuten vergeben. Dass das so gut laufen würde, haben wir uns nicht gedacht", so Tina Neubauer, eine der fünf Vereinsgründer. Es haben sich mehr Spender gemeldet, als Briefe zu vergeben waren. Die Wünsche der Kinder seien von Überraschungseiern bis hin zu Roboterhunden sehr unterschiedlich, erzählt sie: "Der Krieg trifft eben alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Schicht."

SN/sw/gülselin aktas Die Wünsche der Kinder sind alle sehr unterschiedlich.

Der Kriegsausbruch hat wie so viele auch Neubauer und ihre Freunde nicht kaltgelassen. Kurz darauf sind sie auf eigene Faust mit Spenden an die ukrainische Grenze gefahren. Als sie immer öfter mit mehreren Transportern ins Kriegsgebiet gefahren sind, wurde im Mai aus dem privaten Engagement ein offizieller Verein. Das Team arbeitet mit anderen Einrichtungen zusammen und hilft bei Wohnungs- und Arbeitssuche, organisiert Kinderbetreuungen oder vermittelt Deutschkurse. In der Schwarzstraße 33 haben sie vor Kurzem einen For-Free-Shop für Geflüchtete eröffnet.

Jede Hilfe zählt

Kleiderspenden werden dort dankend angenommen, der Verein freut sich aber insbesondere über unmittelbare Unterstützung: "Je nach Budget kann man einer Familie zum Beispiel einen Mietzuschuss spenden" erzählt Neubauer. Höhe oder Ausmaß spielen keine Rolle: "Es darf allen klar sein, dass jede Hilfe die gleiche Wertigkeit hat. Es ist was anderes, wenn man finanziell oder psychisch nicht die Möglichkeit hat. Aber ich wünsche mir, dass alle Menschen Vertrauen in sich haben, etwas bewegen zu können."

Spendenkonto:

AT70 1200 0100 3710 1267

Kontakt:

unter +43 664/204 14 87 oder ucreatepeace@gmail.com