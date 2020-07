Um 56 km/h zu schnell: Lenker hatte es "eilig"

Im Bundesland Salzburg zog die Polizei zudem zwei betrunkene Autolenker aus dem Verkehr.



Die Salzburger Polizei zeigte drei Fahrzeuglenker wegen eklatanter Verkehrsübertretungen an. Wie am Sonntag bekannt wurde, war Samstag früh ein 57-jähriger Flachgauer in Salzburg im Bereich der Flughafenunterführung mit 106 km/h anstatt der dort erlaubten 50 km/h unterwegs. Der Lenker wurde gestoppt, den Beamten erklärte er, dass er es eilig habe.



Am Nachmittag war dann ein 30-jähriger Autolenker aus Kärnten auf der Tauernautobahn bei Zederhaus unterwegs. Eine Streife der Autobahnpolizei stoppte ihn, weil er zu schnell fuhr und außerdem keine Kennzeichen an seinem Pkw hatte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der Kärntner musste seinen Führerschein abgeben, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Abend kam es schließlich in Wals-Siezenheim zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 26-jähriger Tennengauer war mit seinem Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Laut Polizei war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen entgegenkommenden Pkw und prallte dann gegen einen Zaun. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Der Mann musste ebenfalls seinen Führerschein abgeben.



Quelle: SN