Umarmung! Euphorie! So geht Europameisterschaft

Mit der Fußball-EM sind wieder große Gefühle möglich. Wir besuchten das Public Viewing im "Stieglitz". Fritz Egger half uns, das Spektakel richtig einzuordnen.

Es hat sich noch ein bisserl komisch angefühlt. Etwa 50 Besucher scharten sich in der Brauwelt im "Stieglitz" um die Tische. Es gibt kein Lokal in Salzburg, das besser für die Fußball-EM geeignet wäre. Der Stieglitz erinnert nicht nur an ein Bier. Er ist überhaupt ein süßer Vogel. Er brütet von Westeuropa bis zum Ural. Mehr Europa geht nicht.

Ein Video-Beamer bespielt im Lokal eine ganze Wand, der riesige Flatscreen hängt sowieso immer da. Man darf sich nicht erhoffen, dass man die Kommentatoren im Fernsehen versteht. Oft ist das auch besser so. Der Lärmpegel schwillt jetzt langsam an. Die Leute unterhalten sich gut. Einige schimpfen über die Aufstellung. "Hauptsache der Gregoritsch spielt nicht", ruft einer. Man fühlt sich bei so einer Veranstaltung irgendwie wie im Kinderhotel. Einer schreit immer.

Wir haben mit dem Salzburger Kabarettisten und Schauspieler Fritz Egger Platz genommen. Der gebürtige Innviertler hat in seiner Kindheit eine charmante Fußballausbildung an der Outlinie des legendären SV Pöttinger Grieskirchen absolviert. "Spielen durfte ich nicht. Weil ich aktiver Geräteturner war. Aber zugeschaut habe ich viel." Seine Fußballkenntnis blitzt beim ersten brutalen Foul eines Nordmazedoniers auf: "Wann ma des a scho nimma derf?", sagt er und zieht eine Augenbraue hoch. Die Dressen der Österreicher findet er gelinde gesagt gar nicht schön: "Da is des Türkise oba org in die Hos'n gonga..." Jetzt wird Essigwurst aufgetragen und Bier serviert. Und schon fällt das 1:0. Jetzt ist es erstmals so richtig laut.

"Do schau her: da Leo Lainer", sagt Egger mit einem Augenzwinkern - weil er den Vater von Stefan Lainer auch schon gut gekannt hat. Auch an anderen Fußballweisheiten erkennt man, dass Fritz Egger schon länger am Fußball interessiert ist: "Drei Eck'n, oa Öfa", schreit er plötzlich - und erntet verwirrte Blick. Dann der Ausgleich. Eisige Stille im Raum. Die wird beendet, indem Egger ein Detail auffällt: "Interessant", sagt er: "Der Foda hot die gleich'n Schua wia da Mückstein." Anerkennendes Nicken rundherum.

Die Österreicher beißen sich derweil an den Nordmazedoniern die Zähne aus. Egger hätte eine Lösung: "Konn ma die mit de weißen Leiberl net einfach aussi toa?" Diese Frage stößt bei unseren kroatischen Freunden am Nebentisch auf offene Ohren. Sie sind nach dem Spiel gegen England hier hängen geblieben. Die Truppe um Goran feuert jetzt die Österreicher frenetisch an. Sie klopfen auf den Tisch und singen laut: "Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich."

Fritz Egger schaut jetzt nach dem zweiten Bier drein, als ob er eine Erleuchtung hätte. Die hat aber nichts mit dem Bier zu tun. Er meint nur: "Wahnsinn! I hob goa net gwusst, dass i kroatisch versteh..." Wir singen mit. Aber die Stimmung bleibt unterkühlt.

Goran und seine Freunde geben nicht auf. Sie feuern die Österreicher weiter an. Von seinem kroatischen Team ist Goran nicht besonders überzeugt. "Unser Mittelfeld ist ganz gut, der Sturm aber schwach", meint er. Den österreichischen Sturm findet er übrigens super. "Euer ganzes Team ist super", sagt er - und er meint es so. Dann kommt Gregoritsch. "Oje..." Die Gäste sind sauer. "Doch. Der ist gut", sagt Goran. Dann: "Toooor!" Ausgerechnet Gregoritsch. Kurz darauf: "Toooor!" Arnautovic. Goran freut sich. Und Egger sagt zu ihm: "Für den Vastic wollte ich mich bei euch übrigens auch noch bedanken." Umarmung. Euphorie: So geht Europameisterschaft.