Umfrage für Rennbahnsiedlung

Stadtpolitik will Details zu den Bus-Wünschen der Bewohner wissen.

Die rund 3000 Bewohner der Rennbahnsiedlung werden in den nächsten Tagen Post von der Verkehrsplanungsabteilung der Stadt Salzburg bekommen. Man will nun in einer "professionellen" Umfrage von ihnen in Erfahrung bringen, wie sie sich die Busanbindung ihrer Siedlung konkret vorstellen. Der Wunsch nach einem Bus vor der Haustür existiert seit 40 Jahren, doch noch nie waren die Pläne für das Projekt so weit gereift. 70.000 Euro sind im Budget 2018 dafür reserviert - dazu hat sich die Stadtpolitik im Bürgermeister-Wahlkampf durchgerungen. Die "Stadt Nachrichten" berichteten in ihrer Ausgabe vom 22. Februar. Vorigen Montag trafen sich Verkehrsplanung, Stadtpolitik und Salzburg AG zu einer Abstimmung - mit dem Ergebnis zweier verhärteter Fronten. Die einen (ÖVP, Peter Brandl von der Salzburg AG) möchten eine Anbindung über den Aigner Bahnhof (für überregionale Ziele wie den Europark oder Bahnhof), Bürgerlisten-Gemeinderat Bernhard Carl "im Sinne der Anrainer" eine zum Äußeren Stein. Tatsächlich sprachen sich die Bewohnervertreter auch gegenüber den "Stadt Nachrichten" für den kurzen Weg in Richtung Innenstadt aus. "Genau dahin führen uns die meisten Ziele", sagte Peter Denifl. Er initiierte eine Unterschriftenaktion mit 400 Namen. Strittig war zuletzt auch, ob es tatsächlich ein Bus sein muss oder es auf eine Taxi-Lösung hinausläuft.