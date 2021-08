Umfrage: Ist eine Bar ein Ort für Kinder?

Eine Politikerin und zwei Gastwirte zur Debatte um das "Lokalverbot".

Der Salzburger Tourismusunternehmer Erich Berer hat mit seiner Entscheidung, Kinder unter zwölf Jahren nicht mehr in seine Cocktailbar am Kai zu lassen, starke Reaktionen ausgelöst (auf der Facebook-Seite der SN gab es 500 Kommentare). Die einen sehen die Menschenrechte gefährdet (Anna Schiester, Grüne), andere sagen, Kinder hätten in Bars nichts verloren.

So wird in England Minderjährigen unter 18 rigoros der Zutritt zu Bars und Pubs verwehrt. Im Zentrum steht die Frage, was eine förderliche Eltern-Kind-Beziehung ist. Regeln sind ...