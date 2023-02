Post kommt im Flachgau nur noch ein Mal in der Woche: Briefe und Rechnungen zu spät geliefert

Im Flachgau mehren sich Beschwerden über verspätete Zustellungen. Die Post spricht von Ex-Mitarbeitern, die Stimmung gegen sie machen würden.

Seit einer Woche erhalte er keine Post mehr, berichtet Christoph Stangl aus Seekirchen. "Schon seit einem Jahr geht das so, wir bekommen teilweise nur ein Mal in der Woche Zustellungen." Ein Brief von der Bezirkshauptmannschaft, in dem er innerhalb einer Woche zu einem Termin eingeladen worden sei, sei 14 Tage zu spät gekommen. "Wer zahlt mir die Mahnspesen für Rechnungen, die verspätet eingehen? Auch Postwürfe mit Aktionen erreichen uns erst, wenn diese schon nicht mehr gelten. Das ...