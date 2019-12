Umstrittener Rapper heizte Bad Hofgastein ein

Bis zu 10.000 Besucher bei "Sound & Snow"-Festival. Touristiker trotz Nebengeräuschen begeistert.

In Bad Hofgastein "regierten" die Rapper, in Saalbach-Hinterglemm die DJs: Salzburgs Skigebiete rüsten sich für die Skisaison und umwerben mit Großveranstaltungen immer stärker die jungen Zielgruppen.

In Bad Hofgastein spricht Nikolaus Glaser, Sprecher der Gasteinertal Tourismus GmbH, von einem großen Erfolg. Bis zu 10.000 Besucher seien zum Festival "Sound & Snow"-Festival gekommen, auch "viel mehr Einheimische als erwartet", wie Glaser betont. Im Vorfeld hatte das Spektakel nämlich für einige Nebengeräusche gesorgt. Der Auftritt des umstrittenen Rappers RAF Camora hatte streitbare Debatten im Tal ausgelöst. Dessen Texte seien aus humanistischer Sicht unerträglich, meinte die im Gemeinderat vertretene Liste "Gemeinsam für Bad Hofgastein". Sie nannte sie "drogenverherrlichend und frauenfeindlich."

Tourismussprecher Glaser hat den Rapper beim Konzert nun kennengelernt - "ein zivilisierter Mensch wie du und ich". Die Rapper hätten, eingebettet in die gewaltige Bergkulisse, ein "harmonisches Erscheinungsbild" abgegeben. Es habe eine "super Stimmung" gegeben - "ohne Ausschreitungen". Die Polizei, die übrigens von 6500 Zuschauern schreibt, teilte am Sonntag mit, dass Beamte aus dem Bezirk, der Landesverkehrsabteilung, Autobahnpolizei Anif, der Diensthundestaffel und Fremdenpolizei vor Ort im Einsatz waren. Neben Delikten wie einer absichtlichen schweren Körperverletzung erstatteten die Beamten vier Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz sowie je drei nach dem Waffengesetz sowie Sicherheitspolizeigesetz (aggressives Verhalten).

In Saalbach-Hinterglemm fand ebenfalls am Wochenende das schon traditionelle "Rave on Snow"-Festival statt. 7000 Besucher jubelten den mehr als 60 DJs zu. Ein "friedliches Fest", betonen die Touristiker. Die Bilanz der Polizei steht noch aus.

Quelle: SN