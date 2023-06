Umstrittenes Heim in Lehen: Senecura will Einrichtung nicht mehr betreiben

Der private Betreiber sieht einen Neustart unter neuer Flagge in Lehen nötig, am liebsten durch die Stadt Salzburg. Dort zeigt man sich zurückhaltend.

Das Sozialzentrum in Lehen geriet durch den Pflegeskandal im Vorjahr in die Schlagzeilen.

Das private Pflegeunternehmen Senecura will einen Schlussstrich unter den Betrieb des Heims im Salzburger Stadtteil Lehen ziehen. Mit Ende des Jahres wolle man die Einrichtung nicht mehr selbst betreiben, sagt Markus Schwarz, Geschäftsführer von Senecura Österreich. Hintergrund ist jener Pflegeskandal, der schließlich zum Rücktritt von LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) im November 2022 führte. Eine Kommission der Volksanwaltschaft hatte in der Einrichtung im Vorjahr schwere Mängel in der Pflege festgestellt, obwohl die Heimaufsicht des Landes bei mehreren Kontrollbesuchen keine Notwendigkeit sah, ...