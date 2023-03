Stadt Freilassing: "Unsere Störche sind keine Gefahr für den Flugverkehr in Salzburg"

Seit drei Jahren brüten Störche auf einem Kamin in der Lokwelt in Freilassing. Seit dem Vorjahr steht den Zugvögeln eine Nisthilfe zur Verfügung. Und dann kamen Bedenken auf, ob dies eine Gefahr für den Flugverkehr im benachbarten Salzburg darstelle.

Sie nisten in luftiger Höhe: Die Störche auf dem Schlot der Lokwelt in Freilassing.

Aufatmen bei den Fans des Storchenpaares, welches auf dem Kamin der Lokwelt brütet: Die Nisthilfe, die die Stadt Freilassing in Kooperation mit dem Biodiversitätsberater der unteren Naturschutzbehörde anbringen ließ, muss nicht abgebaut werden. Damit fand nun auch die Prüfung einer möglichen Gefährdung für den Flugverkehr des Salzburger Flughafens ein glückliches Ende zu Gunsten der Störche. Weitere Beobachtungen der Vögel sollen dennoch stattfinden.

Mögliche Sicherheitsbedenken haben aber einen ernsthaften Hintergrund: Denn durch Vogelschlag ("bird impact") kommt es in der Luftfahrt jährlich zu Unfällen, mit teils fatalen Folgen. Der bekannteste Vorfall, wenngleich ohne Verletzte oder Tote, ereignete sich am 15. Jänner 2009, als ein Airbus A320 kurz nach dem Start wegen einer Kollision mit Vögeln auf dem Hudson River in New York notwassern musste.

Mit oder ohne Hilfe - Störche nisten auf Kamin

Freilassings Bürgermeister Markus Hiebl sagte: "Uns wurde bestätigt, dass es keinen fachlichen Grund gibt, die Nisthilfe abzubauen. Er erklärt dies nach einer Besprechung mit der Unteren Naturschutzbehörde, Fluglärmreferentin Bettina Oestreich und dem Bund Naturschutz. Vor allem, dass die Störche bereits zwei Jahre vor der Anbringung der Nisthilfe auf dem Kamin ein Nest gebaut hatten, ist hier ausschlaggebend.

Der Klimawandel lockt die Vögel an

"Die Nisthilfe hat die Vögel also nicht explizit angelockt, den Platz haben sich die Störche selbst ausgesucht. Auch ohne unser Zutun wäre der Kamin in den kommenden Jahren die erste Wahl für das Paar gewesen. Das ist Natur", betont Hiebl. Eine gezielte Ansiedelung des Storches hat damit nicht stattgefunden.

Eine grundsätzliche Ausbreitungstendenz auch in Südostbayern, findet auf Grund der milderen Temperaturen durch den Klimawandel statt. Auch Fluglärmreferentin Bettina Oestreich zeigte sich erleichtert über die Klärung des Sachverhalts.

Kein erhöhtes Risiko für Flugverkehr

Stellvertretend für die Untere Naturschutzbehörde sprach sich auch Robyn Schofield für den Verbleib der Nisthilfe aus. "Aus fachlicher Sicht spricht nichts dafür, die Nisthilfe wieder zu entfernen. Wir haben gemeinsam mit Ornithologen und Experten den vorliegenden Sachverhalt geprüft. Dass eine rechtliche Aussage, einen höheren Sicherheitsaspekt berücksichtigen muss, ist uns bewusst. Eine Gefahrenlage könnte man hier aber bei allen anderen, ähnlich großen, heimischen Vogelarten hineininterpretieren", sagt Schofield.

Florian Marchner, Fachkraft an der unteren Naturschutzbehörde und Ornithologe, konstatierte: "Für den Storch selbst gibt es - statistisch gesehen - weitaus größere Gefahren als den Flugverkehr. Hier von einer erhöhten Gefahr zu sprechen entspricht nicht dem Verhalten des Storchs vor Ort." Erich Prechtl ergänzte, dass "es vor allem an ausreichend Nahrung für die Tiere mangelt. Wir sollten zukünftig also daran arbeiten, dass es wieder mehr Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien gibt, die zu gesunden starken Storchenkindern führen können."

Beobachtungen haben bei der Bewertung geholfen

In die Bewertung floss weiter mit ein, dass auch die Flughöhe zur Futtersuche kein Problem für Flugzeuge darstellen sollte. "Der Kamin an der Lokwelt ist rund 30 Meter hoch, von hier aus segeln die Störche zu ihren Futterplätzen weiter westlich", erklärt Erich Prechtl vom Bund Naturschutz, der die Tiere, auch mit Hilfe eines Presseaufrufs, nahrungssuchende Störche zu melden, ausreichend beobachten und studieren konnte.

"Hier könnten sich womöglich auch die RangerInnen der Biosphärenregion im Rahmen ihrer Feldbrüterbeobachtungen mit einbringen, um das Verhalten der Störche weiter im Auge zu behalten", regte Schofield von der Unteren Naturschutzbehörde an.