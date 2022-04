Vor den Toren der Stadt Salzburg nisten nun Störche

Es muss ja nicht immer das Burgenland sein... ein Storchenpaar hat sich in luftigen 31 Metern Höhe vor den Toren der Stadt Salzburg ein Zuhause ausgesucht: Es ist dies der Kamin des alten Kesselhauses der Lokwelt im benachbarten Freilassing.

Bereits im Vorjahr hatte es dort einen ersten Nistversuch gegeben. Das Nest wurde allerdings damals von einem Sturm weggeweht. Die für die Stadt Freilassing tätige Umweltreferentin Stefanie Riehl regte daher die Installation einer Nisthilfe an - und fand dafür bei der Naturschutzbehörde des Landratsamtes Berchtesgaden Land ein offenes Ohr. Ein örtlicher Handwerker schmiedete in kurzer Zeit ein Gestell, welches das Nistmaterial zusammenhält und dank eines Bodens verhindert, dass das Nest in den Kamin fallen kann. Ende Februar wurde die Nisthilfe mit einem Hebekran hochgehoben und auf dem Lokweltkamin montiert.

Was Frau und Herr Adebar ihrem hoch gelegenen Heim so machen, lässt sich im Internet verfolgen. Auf Youtube (youtu.be/ukSLF_uoPLU) gibt es einen Livestream. Auf Basis der bislang übertragenenen Bilder lässt sich sagen, dass sich im Horst in Kürze wohl ein Gelege finden wird. Stefanie Riehl: "Störche tragen zur Artenvielfalt bei und zeigen, dass die Natur dort, wo sie nisten, in Ordnung ist. "

Und wenn sich die Zugvögel an die ihnen zugeschriebenen Eigenschaften halten, wird das Nest auf dem Kamin auch in den kommenden Jahren besetzt sein.