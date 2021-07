Umweltagentur attestiert Stadt Salzburg gute Luftqualität

Die Stadt Salzburg rangiert im Europavergleich auf Platz 90 von 323 Städten. Die ersten Plätze gehen nach Schweden, Finnland und Portugal. In der aktuellen Studie wurde die Feinstaubkonzentration pro Kubikmeter Luft verglichen.

Die Luftgüte in der Stadt Salzburg trägt das Qualitätsurteil "gut" - jetzt auch mit wissenschaftlichem Stempel. In einer Studie der Europäischen Umweltagentur EUA erreichte die Landeshauptstadt Platz 90 unter 323 Städten. Mit einer Feinstaubkonzentration von 9,3 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft rangiert die Stadt Salzburg im oberen Drittel. Die beste Luft attestiert die EUA der Stadt Umea (3,7 Mikrogramm, Schweden), Tampere (3,8 Mikrogramm, Finnland) sowie Funchal (4,2 Mikrogramm, Portugal). Die schlechtesten Werte weisen zwei Städte in Italien und Polen sowie eine in Kroatien auf.

Klagenfurt rangiert im Ranking auf Platz 52

Den besten Wert in Österreich weisen Klagenfurt (8,5, Platz 52) und Innsbruck (9,0, Platz 78) auf. Wien (12,3), Linz (12,5) und Graz (14,0) rangieren auf den Plätzen 202, 206 und 234. Die Studienautoren sprechen dabei von einer "moderaten Belastung".

"Luftverschmutzung stellt in vielen Städten ein ernstes Problem dar"

LH-Stv. Heinrich Schellhorn: "Die Luftverschmutzung ist in vielen europäischen Städten ein ernstes Problem und stellt eine Gefahr für die Gesundheit dar. Feinstaub verursacht Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Mit dem Online-Anzeiger der EUA können Bürgerinnen und Bürger sich selber ganz einfach ein Bild über die Luftqualität in ihrer Stadt machen und die Informationen nutzen, um ihre Behörden vor Ort zu Maßnahmen gegen die Verschmutzung aufzufordern."



Salzburg im oberen "sauberen" Drittel

Grundlage der Rangliste ist der durchschnittliche Feinstaubgehalt während der vergangenen zwei Kalenderjahre. 127 von den 323 untersuchten Metropolen - darunter auch Salzburg - weisen eine Feinstaubkonzentration von unter zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auf. Das liegt unter dem empfohlenen Wert der Weltgesundheitsorganisation und ergibt in der Studie die Note "gut". Gemessen wurde in der Landeshauptstadt auf dem Rudolfsplatz.

Es ist schon viel erreicht, aber auch noch viel zu tun

Heinrich Schellhorn verweist in diesem Zusammenhang auf weitere notwendige Maßnahmen im Kampf gegen die Luftverschmutzung: "Die Qualität hat sich in den vergangenen Jahren zwar deutlich verbessert, die Verschmutzung ist jedoch in vielen europäischen Städten immer noch anhaltend hoch. Mit unserem Masterplan Klima und Energie SALZBURG 2050 können wir hier für andere Städte in Europa Vorbild sein. Gerade vor Kurzem haben wir im Klimakabinett der Landesregierung einzelne Schritte in unserem umfangreichen Maßnahmenpaket weiter vorangetrieben."