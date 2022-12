Umweltanwaltschaft zweifelt an Kraftwerkbau in Werfen

Die Salzburg AG rechnet fest mit einem baldigen Baubeginn für das rund 100 Millionen Euro teure Bauwerk, die Landesumweltanwaltschaft ist unterdessen skeptisch, dass er rechtlich möglich sein wird.

Nach zehnjähriger Planung und langem Hin und Her tut sich nun etwas beim geplanten Kraftwerk Stegenwald. Die Salzburg AG investiert gemeinsam mit dem Verbund rund 100 Millionen Euro in das Wasserkraftwerk und peilt einen Baustart im ersten Quartal 2023 an. Rund zwei Jahre sollten die Bauarbeiten anschließend dauern, bis das viel diskutierte Bauwerk in Betrieb genommen wird.

Umweltanwaltschaft glaubt nicht an Baubeginn

Obwohl die Salzburg AG den Baubeginn schon in trockenen Tüchern sieht, ist sich Gishild ...