Umweltbaustelle St. Koloman: Junge Naturbegeisterte bekämpfen das Springkraut

Fünf Jugendliche und junge Erwachsene bekämpfen bis Samstag das Drüsige Springkraut am Trattberg. Sie arbeiten ehrenamtlich, weil sie die Lebensräume der heimischen Wälder schützen wollen.

Gespannt lauschen Annabel und Sofia den Worten von Carolin Klar. Die Naturschutzbeauftragte des Landes erklärt den Jugendlichen die Herkunft und Bedeutung des Drüsigen Springkrauts. Anschließend ziehen sich die jungen Helfer die Handschuhe an und gehen in den Wald. Dort entfernen sie die Pflanzen händisch mitsamt der Wurzel aus dem Boden.

SN/wurzingergreisberger Die jungen Helfer entfernen händisch das Drüsige Springkraut.



Annabel und Sofia gehören zu einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Salzburg, Wien und Bayern, die bis Samstag in St. Koloman für die Natur im Einsatz sind. Gemeinsam mit Hans Otty vom Alpenverein Salzburg und drei anderen jungen Helferinnen und Helfern bekämpfen sie das sogenannte Drüsige Springkraut. "Die Pflanze ist ein invasiver Neophyt und produziert bis zu 12.000 Samen. Es bildet sehr große Reinbestände, wodurch heimische Lebensräume und Arten verdrängt werden können", sagt Carolin Klar, Naturschutzbeauftragte des Landes. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen reißen die Pflanzen mitsamt der Wurzel heraus, um ihr Verbreiten zu verhindern. "Entsorgt werden die Pflanzen in Kompostieranlagen oder im Faulturm. Wichtig dabei ist, dass wir sie auf mindestens 70 Grad erhitzen."

Bedeutsame Ferienbeschäftigung für die Umwelt

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen entfernen dabei nicht nur die invasiven fremden Pflanzen, sondern pflegen auch die Wanderwege am Trattberg, dem Hausberg von St. Koloman. Im Rahmen des Projekts "Natur in der Gemeinde" leisten sie ehrenamtlich einen Beitrag für den Naturschutz. Sie sind dabei an drei bis vier Stellen in St. Koloman tätig. Einige der Helfer sind Studenten und nutzen ihre Ferien für das freiwillige Projekt. "Es ist schön, wenn man etwas in der Natur für die Umwelt machen kann", meint Annabel.

Eine Woche auf über tausend Höhenmetern versorgt

Die jungen Helfer nächtigen in der Landnerhütte am Trattberg, wo sie sich selbst versorgen. "Zu Mittag und zum Abendessen kehren wir in die benachbarte Christlhütte ein", sagt Sofia.

"Der Alpenverein Innsbruck initiierte die Umweltbaustellen und sie sind von der Gemeinde St. Koloman finanziert", sagt Bürgermeister Herbert Walkner (ÖVP). "Wir unterstützen die Aktion gern, indem wir die Übernachtung und die Verpflegung der Jugendlichen übernehmen." Die begrenzten Plätze seien bei den jungen Interessierten sehr begehrt.



SN/wurzingergreisberger Von links nach rechts: Hans Otty (Alpenverein Salzburg), Carolin Klar (Naturschutzbeauftragte Land Salzburg) und Bürgermeister Herbert Walkner (ÖVP).