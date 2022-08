Umweltbaustellen in Salzburg: Freiwillige engagieren sich für Naturschutz und Artenvielfalt

Das Projekt "Viel los im Moos Vol.6" ist wieder gestartet. Auf Salzburgs Umweltbaustellen engagieren sich heuer vierzehn junge Freiwillig aus mehreren Ländern.

Bunte Schmetterlinge und zirpende Grillen gehören zu Salzburgs Natur wie die Festung Hohen Salzburg zum Ortskern. "Doch Ohne die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen wäre es kaum möglich, die Lebensräume bedrohter heimischer Arten zu schützen", sagt Francesca Christ, Leiterin der Umweltbaustelle.

Bereits zum sechsten Mal findet das Projekt "Viel los im Moos" der Österreichischen Alpenvereinsjugend unter Leitung der Biotopschutzgruppe für Heimisches Arten- und Lebensraum-Management (HALM) statt.

Vierzehn junge Menschen aus Österreich, Deutschland und Tschechien haben sich für das einwöchige Projekt gemeldet. Kost und Logis übernimmt der Alpenverein.

Warum engagieren sich junge Menschen im Sommer freiwillig für die Umwelt? "Umweltschutz war Schwerpunkt meiner Masterarbeit. Ich wollte selbst mitanpacken und praktische Erfahrungen sammeln", erklärt Hanna, eine deutsche Studentin. Sie findet das Projekt sehr lehrreich. Die Verantwortlichen vom HALM würden sehr gut erklären, warum die einzelnen Arbeitsschritte wichtig für die Natur sind.

Welche Umweltbaustellen heuer anstehen

Neben dem Nordufer des Hintersees, wo man die Weide zurück schneidet, wird ein Bach in Pfarrwerfen zur Umweltbaustelle. "Die Schotterbänke des Bachs müssen entbuscht, um den Lebensraum der nur in Salzburg vorkommenden Deutschen Ufertamariske zu erhalten", so Francesca Christ. Ohne den Eingriff durch das Team der Umweltbaustelle würden wertvolle Lebensräume verloren gehen.

Julian Becker, Naturschutzreferent des Alpenvereins Sektion Klagenfurt: "Leider wird der Lebensraum dieser geschützten Pflanzenart auch durch Badegäste bedroht, die ihre Grenzen überschreiten." Um die Biodiversität in Salzburg zu fördern soll zudem ein Trockenrasen neu bepflanzt und gepflegt werden. Unter dem Motto: "Starten statt lange warten!" möchten die Verantwortlichen Menschen dazu motivieren, sich in der Natur zu engagieren. "Von Salzburgs Natur soll auch die Zukunft noch profitieren", sagt Robert Reischl, Berater für nachhaltige Entwicklung. Es sei wichtig zu zeigen, dass sich Menschen für die Natur engagieren. Durch das Projekt sollen Politik, Behörden und Unternehmen aufgefordert werden, ihrer Verantwortung nachzukommen, betont er. Gefördert werden die Umweltbaustellen vom Unternehmen Werner & Mertz aus Hallein.