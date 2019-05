Umweltblatt für Moldan in Kuchl

Der Baustoffhersteller wird für seine ressourcen- und umweltschonenden Abläufe ausgezeichnet.

Kuchl. Das Umweltblatt des Umweltservice Salzburg ist eine Auszeichnung für besondere Aktivitäten im Umwelt- und Klimaschutz. In diesem Jahr fiel die Auswahl der Jury auf die in Kuchl-Kellau ansässige Moldan Baustoffe GmbH & Co. KG. Das Tennengauer Familienunternehmen mit seinen 59 Mitarbeitern ist Spezialist in der Herstellung von Putzen, Estrich, Mörtel, Beton und Spezialbaustoffen. Seit mehr als 200 Jahren wird in dem Werk Naturgips aus den Salzburger Bergen gemahlen.

"Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht bei uns immer der Wunsch nach innovativen und nachhaltigen Produkten, welche die Wohn- und Lebensqualität unserer Kunden verbessern. Wir erfüllen dabei höchste Qualitäts- und Energiestandards", sagt Geschäftsführer Johann Eder.

Nachhaltigkeit als Teil der Firmenphilosophie

Als traditionsreicher, regionaler Produktionsbetrieb sei Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie, betont auch Matthias Poldlehner, Projektleiter für den Bereich Energie und Umwelt: "Wir hinterfragen und optimieren laufend die Produktionsabläufe. Energieeffizienz, der umweltschonende Rohstoffabbau, die Reduktion des CO 2 -Ausstoßes sowie die Minimierung der Lärm- und Staubemissionen stehen dabei im Mittelpunkt." Unterstützt und beraten wird das Unternehmen dabei vom Umweltservice Salzburg.

Moldan ist seit drei Jahren Partnerbetrieb der Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050. Um die darin festgeschriebenen Ziele zu konkretisieren, wurde 2016 das Energiemanagementsystem des Unternehmens vom TÜV Austria erfolgreich zertifiziert. Heuer gewann das Unternehmen den Energy Globe in der Kategorie Feuer. Das Umweltblatt überreicht Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn am 6. Juni.