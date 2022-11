Hallein-Kaltenhausen: 400 Liter Dieselöl auf Parkplatz ausgetreten

Anrainer an der A10 im Tennengau fordern neue Lärmschutzwände. Die Asfinag räumt Mängel ein - dennoch ist kein Baustart in Sicht.

Teurer Zirkusbesuch

Eine Zahlungsaufforderung von 70,30 erhalten Zirkusbesucherinnen und -besucher, die einen Supermarktparkplatz in Puch-Urstein am Sonntag nützten und in eine Videofalle gerieten.