Umweltorganisationen kritisieren Schwarz-Blau

Nächste Woche ist die neue Landesregierung 100 Tage im Amt. Umweltorganisationen halten mit Kritik an Schwarz-Blau nicht hinterm Berg. Die Regierung sieht sich auf einem guten Weg.

Am 15. September wird im Rahmen eines weltweiten Klimastreiks auch in Salzburg wieder demonstriert.

Fast genau 100 Tage nach dem Amtsantritt der schwarz-blauen Landesregierung wird an diesem Freitag in Salzburg wieder beim "weltweiten Klimastreik" der Organisation Fridays for Future demonstriert. Wie Umweltorganisationen die bisherige Arbeit der Landesregierung in Sachen Umweltschutz beurteilen, zeigt eine aktuelle Umfrage , die der Salzburger Umweltvernetzer Thomas Rewitzer durchgeführt hat.

Einhelliger Tenor der Befragung von sieben Organisationen: Die Arbeit der Regierung in den Bereichen Umwelt, Natur, Tiere, Verkehr und Klima wird "eher negativ" bis "deutlich negativ" gesehen. Der für Natur- und Umweltschutz zuständigen LH-Stv. Marlene Svazek (FPÖ) wird "wenig" bis "sehr wenig" Expertise in diesen Bereichen attestiert. Das Regierungsprogramm lasse "eher negative" bis "deutlich negative" Auswirkungen auf die Klima- und Umweltpolitik des Landes befürchten.

Sieben Organisationen befragt

An der Umfrage teilgenommen haben Naturfreunde, RespekTiere, Umweltreferat der ÖH, Grandparents4Future, Verein gegen Tierfabriken und zwei weitere Organisationen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von Förderungen anonym bleiben wollen. "Über den Sommer haben die Beschlüsse der Landesregierung eine gewisse Unsicherheit ausgelöst. Besonders im Naturschutz, Tierschutz und Klimaschutz braucht es für die kommenden Monate deutlichere Signale gegenüber der Umweltszene", fasst Rewitzer die Ergebnisse der Befragung zusammen.

Sophia Burtscher von den Naturfreunden Salzburg traut der Landesregierung keine großen Sprünge zu. "In den Bereichen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz erwarten wir von der Landesregierung leider nicht jenes Verständnis, das es bräuchte. Sie muss aber jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Zukunft unserer Kinder zu sichern."

Ein "zu wenig ambitioniertes Handeln" von Schwarz-Blau ortet Roswitha Gucher von Grandparents4Future: "Für mich ist Klimaschutz weder links noch rechts, sondern notwendig. Ich wünsche mir mehr Engagement in Sachen Klimaschutz." Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken stößt sich vor allem am "völlig unbarmherzigen und EU-widrigen Vorgehen" gegen den Wolf.

Regierung sieht sich bestärkt

Kritik, die die Regierungsparteien so nicht stehen lassen wollen. "Das stückweise Umdenken der EU-Kommissionspräsidentin beim Wolf (der Schutzstatus soll überarbeitet werden, Anm.) hat mich in unserer Haltung bestärkt", sagt LH-Stv. Marlene Svazek. Natur- und Umweltschutz müssten "mit Augenmaß und Verstand" behandelt werden. Mit einem partnerschaftlichen Zugang sei mehr zu erreichen als mit einer "moralisierenden Haltung von oben herab".

Der für Landwirtschaft und Energie zuständige Landesrat Josef Schwaiger (VP) will "lose Feststellungen" wie den Vorwurf, zu wenig ambitioniert vorzugehen, nicht gelten lassen. "Ich komme aus der Landwirtschaft und weiß über die Zusammenhänge Bescheid. Diese sind mitzudenken und Grundlage meiner Entscheidungen."