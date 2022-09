Umweltpreis für Voglauer

Für sein außergewöhnliches und überdurchschnittliches Umweltengagement wurde der Abtenauer Möbelhersteller vergangene Woche vom Umweltservice Salzburg ausgezeichnet.

Für seinen "wirkungsvollen und umfassenden Mix an Energiemaßnahmen", wie es in der Begründung heißt, hat das Umweltservice Salzburg Voglauer mit dem "umwelt blatt salzburg 2022" in der Kategorie "energieeffizient produzieren" ausgezeichnet. "Das Umweltservice Salzburg hat uns ganz wesentlich mit seinen Beratern unterstützt, um unsere Ziele zu erreichen", sagt Prokurist David Zwilling.

"Wirkungsvoll" und "umfassend" sind dabei keine Worthülsen: Dächer- und Fenstersanierung, energetische Optimierung des Filtersystems und der Rückluftanlage, Wärmerückgewinnung und mehr hat der Abtenauer Familienbetrieb mit Unterstützung des ...