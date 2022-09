Umweltzeichen für BG Seekirchen und HBLA Ursprung

Das Bundesgymnasium Seekirchen und die HBLA Ursprung in Elixhausen dürfen wegen ihres Engagements nun das Österreichische Umweltzeichen tragen.

Der Grundstein für umweltbewusstes und rücksichtsvolles Handeln wird bereits in der Schule gelegt. Im Bildungsbereich steht das Österreichische Umweltzeichen seit 20 Jahren für eine nachhaltige Schulentwicklung. Zum runden Jubiläum wurde es auch drei Schulen in Salzburg für ihre zukunftsorientierte und herausragend engagierte Bildungsarbeit verliehen. Neben der Landwirtschaftlichen Fachschule Winklhof (Oberalm) sind darunter gleich zwei Flachgauer Schulen: das Bundesgymnasium Seekirchen und die Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft in Elixhausen-Ursprung.



Gymnasiasten drehten das Video "Waste Busters"

Am BG Seekirchen ...