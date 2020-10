Unachtsame Autolenker stießen in Salzburg Radfahrer nieder

Zwei Männer und eine Frau bei Unfällen zum Teil schwer verletzt.

In Salzburg haben unachtsame Autolenker am Dienstag in gleich drei Fällen Radfahrer niedergestoßen und verletzt. In der Friedensstraße in der Landeshauptstadt übersah zunächst eine 66-jährige Frau mit ihrem Pkw eine 72-jährige Radfahrerin. Die Frau war gerade dabei, eine Kreuzung auf einer Radüberfahrt zu queren. Es kam zur Kollision, wobei die Radlerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde nach dem Zusammenstoß von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Ebenfalls in der Stadt Salzburg wollte dann eine 84-jährige Lenkerin links zu einem Parkplatz zufahren. Dabei übersah sie einen 55-jährigen Radfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß, dabei zog sich der Mann Verletzungen im Rückenbereich und am rechten Ellenbogen zu. Er erklärte nach dem Unfall, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen.

Autofahrer hatte keine gültige Lenkberechtigung

Schließlich fuhr am frühen Nachmittag in Großgmain (Flachgau) ein 86-jähriger Mann mit seinem Pkw in eine Kreuzung ein und stieß mit einem 46-jährigen Radfahrer aus Deutschland zusammen. Der Mann stürzte und musste von der Rettung ins Uniklinikum gebracht werden. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei fest, dass der 86-jährige Autofahrer keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wird angezeigt. Alkohol war übrigens bei keinem der drei Unfälle im Spiel.

Quelle: APA