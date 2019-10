Unbekannte bedrohten Jugendliche mit Schusswaffe

Ein Raub, bei dem eine Schusswaffe und ein Schlagstock im Spiel war, spielte sich am Mittwochabend in der Salzburger Altstadt ab. Beute war eine Musikbox. Die Verdächtigen sind zwei junge Männer, die aber flüchten konnten.

Am Mittwochabend hielten sich ein 15-jähriger Deutscher und ein 17-jähriger Salzburger in der Salzburger Altstadt auf und hörten mit der Musikbox des Salzburgers Musik. Zwei bislang Unbekannte kamen auf die zwei zu und forderten sie auf, ihnen die Musikbox zu geben. Einer der Unbekannten war mit einem Schlagstock bewaffnet, der andere laut Aussagen mit einer Schusswaffe.

In weiterer Folge dürfte die Situation eskaliert sein: Denn laut Polizeibericht schlug einer der Unbekannten dem 17-Jährigen mehrmals mit dem Schlagstock auf den Oberarm. Der Zweite hielt dem 17-Jährigen eine Schusswaffe an den Kopf. Die zwei Unbekannten nahmen die Musikbox und flüchteten. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Der 17-jährige Salzburger wurde durch die Schläge am Oberarm verletzt, verzichtete jedoch auf die Beiziehung eines Rettungswagens.

Die zwei Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: männlich, zirka 17 bis 20 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer weißen Weste mit breiten, blauen Streifen (horizontal verlaufend), dunkler Hose, weißer Hauttypus, hochdeutsch sprechend, bewaffnet mit Schlagstock;

2. Täter: männlich, zirka 17 bis 20 Jahre alt, dunkel bekleidet, bewaffnet mit Schusswaffe.



Quelle: SN