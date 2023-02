Unbekannte drangen zwischen Dienstag und Mittwoch widerrechtlich in eine Schule in Neumarkt ein. Im Gebäude wurden mehrere Türen beschädigt und aufgebrochen, um in unterschiedliche Bereiche der Schule zu gelangen. In einem Lehrerzimmer wurden mehrere dort aufgestellte Spinde aufgebrochen. Zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden.

Durch die Kriminalbeamten wurden DNA-Spuren gesichert. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Täterschaft werden noch geführt.