Unbekannte bringt Pinzgauer dazu, ihr 60.000 Euro zu überweisen

Eine bislang unbekannte Täterin kontaktierte in der Zeit von 22. bis zum 26. Jänner mehrmals telefonisch einen 60-jährigen Pinzgauer.

Dabei überzeugte sie den Mann aus Zell am See, zum Zwecke der Veranlagung einen fünfstelligen Eurobetrag auf verschiedene Bankkonten in Irland, Portugal und Deutschland zu überweisen. Insgesamt buchte der Mann 60.000 Euro um. Am Freitag rief die Unbekannte neuerlich bei dem Pinzgauer an, um ihn zu weiteren Überweisungen aufzufordern. Noch bevor der Mann diese in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages durchführte, wurde er von einem Bekannten davon abgehalten und erstattet Anzeige. Die Frau habe 150.000 Euro gefordert. Die Ermittlungen zur unbekannten Täterin und zum Verbleib des Geldes laufen.

(SN)