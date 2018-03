Unbekannte legten Feuer auf Grödiger Wiese

Fußgänger schlugen Alarm, als es neben dem Skaterpark brannte.

Nach unbekannten Brandstiftern fahndet derzeit die Polizei in Grödig: Am Sonntag gegen 15 Uhr hatten Fußgänger Alarm geschlagen, als eine rund 300 Quadratmeter große Wiese im Bereich des Skaterparks unweit des Grödiger Stadions brannte. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Tankfahrzeugen aus und konnte den Brand nach kurzer Zeit ablöschen. Zeugen gaben später gegenüber den ermittelnden Polizisten an, zuvor einige Kinder oder Jugendliche in diesem Bereich wahrgenommen zu haben. Von diesen fehlt noch jede Spur.

(SN)