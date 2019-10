Unbekannte lockerten Radmuttern bei Firmen-Fahrzeugen

Schon drei Mal haben Unbekannte seit Anfang Oktober im Pinzgau zugeschlagen und Radmuttern an Lastwagen einer Erdbau-Firma gelockert. Die Lenker wurden immer noch rechtzeitig darauf aufmerksam.

An einem Reifen fehlten sogar zwei Muttern. Ob diese bei der Fahrt verloren gingen oder ganz entfernt wurden, ist noch nicht bekannt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Der oder die Täter haben bisher immer in der Nacht zugschlagen und die Lkw manipuliert. Zuletzt schlug man in der Nacht auf Freitag zu, wie die Polizei der APA berichtete. Passiert ist durch die Manipulationen noch nichts. Die Ermittlungen zu möglichen Hintergründen der Tat sind im Gange.

Quelle: APA