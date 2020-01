Unbekannte schossen in Maxglan mit Stahlkugeln auf fahrende Autos - Frau verletzt

Gespenstische Szenen in Salzburg-Maxglan: Ein Geschoss durchschlug eine Autoscheibe, die Scherben trafen eine Insassin. Trotz Polizeifahndung konnte der Schütze nicht ausgeforscht werden.

"Wir wissen noch nicht, ob es ein oder mehrere Täter waren. Auch nicht, wie die Kugeln verschossen worden sind. Beamte konnten jedoch einige der Edelstahlkugeln im Bereich des Tatortes sicherstellen", berichtete am Sonntag Polizeisprecherin Irene Stauffer. Der Tatort befand sich rund um eine Pension sowie Tankstelle an der Innsbrucker Bundesstraße.

Samstag gegen 22.30 Uhr langte der erste Notruf bei der Polizei ein. Ein Pkw war offensichtlich von mehreren dieser Stahlkugeln getroffen worden. Der Lenker hielt an, ein zweiter ebenso, der zu Hilfe kommen wollte. "Dieser zweite Lenker hat in der nahen Tankstelle den Notruf an die Polizei abgesetzt", so die Polizeisprecherin. Als er stadtauswärts weiterfahren wollte, sei sein Wagen ebenfalls von Stahlkugeln getroffen worden.

Wenig später meldete sich der Lenker eines dritten Fahrzeugs gleich direkt bei der Polizeiinspektion in Maxglan: Zumindest eine der Kugeln hatte eine Scheibe zum Bersten gebracht. Durch die weggeschleuderten Glassplitter sei eine 52-jährige Insassin, eine Frau aus dem bayerischen Landkreis Traunstein, leicht verletzt worden. Das Rote Kreuz konnte die Verletzte noch vor Ort versorgen.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei, die nach dem ersten Alarm mit mehreren Streifenfahrzeugen ausgerückt war, dürften die Stahlkugeln im Zeitraum zwischen 22.30 und 23 Uhr abgeschossen worden sein. Während der Fahndung nach dem oder den Schützen konnten Beamte im Nahbereich einen 20-jährigen Salzburger anhalten. Bei einer Kontrolle fanden die Polizisten im Rucksack des jungen Mannes einen Schlagring. Der 20-Jährige wird nach dem Waffengesetz angezeigt. Ob er im Zusammenhang mit dem mysteriösen Schussattentat steht, konnte am Sonntag nicht beantwortet werden.

Jene Tankstelle, in der die Polizei alarmiert worden ist, war bereits Anfang Dezember Schauplatz eines bewaffneten Raubüberfalls: Wie berichtet, sind ein 17-jährige Syrer, ein gleichaltriger Georgier und ein dritter, 20-jähriger Tatverdächtiger verhaftet worden. Damals bedrohte einer der Täter den Tankwart mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Die Täter, von denen einer zuvor als Kunde getarnt den Tatort ausgekundschaftet hatte, entkamen mit ihrer Beute.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Autofahrer an den Zapfsäulen, um Benzin zu tanken. Dank einer guten Personsbeschreibung gelang es den Kriminalisten, dem Trio nach und nach auf die Spur zu kommen. Bislang unklar ist jedoch, ob die Tatverdächtigen auch im Zusammenhang mit den bislang ungeklärten Überfällen auf den Rezeptionisten des Hotels zur Post in Maxglan sowie auf einen Billa-Markt in Salzburg-Lehen stehen könnten.