Unbekannte sprengten in Leogang einen Bankomaten

Höhe der Beute unklar − Fahndung vorerst ohne Erfolg.

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Leogang einen Bankomaten gesprengt. Das Gerät wurde durch die Explosion völlig zerstört. Ob die Täter überhaupt noch Geld erbeutet haben, und wenn ja, in welcher Höhe, ist bislang unklar. Eine Fahndung nach ihnen blieb vorerst ohne Erfolg, teilte die Landespolizeidirektion am Freitagnachmittag mit.

Der Bankomat, der sich neben einem Sportgeschäft befand, wurde kurz nach 2 Uhr in die Luft gesprengt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und errichtete in den Bezirken Zell am See und Kitzbühel Kontrollen, dennoch konnten die unbekannten Täter nicht aufgegriffen werden. Der durch die Sprengung entstandene Sachschaden war jedenfalls groß. Neben dem Bankomaten wurde auch die Trennung zum Verkaufsraum stark in Mitleidenschaft gezogen.

Quelle: APA