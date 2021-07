Unbekannte stahlen wichtige Wegweiser im Untersberggebiet

Wer hat ein Interesse daran, dass im Wandergebiet am Untersberg gelbe Richtungsanzeigen verschwinden? Ortsunkundige könnten sich verirren.

Wolfgang Feldbauer, Wegbetreuer des deutschen Alpenvereins in Berchtesgaden ist, auf Bayerisch gesagt, fuchsteufelswild, zumindest schwer verärgert: "Unbekannte Täter haben im Untersberggebiet am sogenannten Weißwandboden mehrere gelbe Hinweisschilder auf einem drei Meter hohen Stahlrohr einfach weggetragen. Die Wegweiser zeigen den Wanderern die Richtung zum Zehnkaser bzw. Hirschangerkopf an. Ohne diese Beschilderung ist es durchaus möglich, dass sich Ortsunkundige bei schlechter Sicht verlaufen und in alpine Gefahr geraten."

Wie gefährlich es sein kann, wenn man in diesem Bereich die Orientierung ...