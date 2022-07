Unbekannte Täter beschädigten Wehrmauer auf dem Salzburger Mönchsberg

Die Täter rissen etliche Abdeckplatten von der Mauer - einige Tausend Euro Schaden.

Ihrer Zerstörungswut ließen bislang unbekannte Täter bereits am Montagabend in der Stadt Salzburg freien Lauf. Die Vandalen rissen am Mönchsberg von der dortigen Wehrmauer insgesamt gleich sechs Abdeckplatten herunter und ließen diese in das rund 20 Meter darunterliegende Waldstück fallen.

Die unter Denkmalschutz stehenden Platten aus Adneter Marmor wurden dabei schwer beschädigt. Wie die Polizeipressestelle berichtet, beträgt der Schaden, der dadurch für die Stadt Salzburg entstanden ist, einige Tausend Euro. Verletzt wurde bei der Zerstörungsaktion niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung.