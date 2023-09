Unbekannte Täter brachen in Eugendorf in zwei Wohnhäuser ein

Die Polizei konnte laut Aussendung am Tatort einige Spuren sichern. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei in beiden Fällen von einem Einstieg über die Terrassentüren aus.

Freitagabend brachen unbekannte Täter in Eugendorf in zwei Wohnhäuser ein, während die Bewohner außer Haus waren. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei in beiden Fällen von einem Einstieg über die Terrassentüren aus. In beiden Häusern fanden die unbekannten Täter Schmuck, in einem der Häuser wurden auch Bargeldbestände im unteren vierstelligen Bereich gestohlen. Die genaue Schadenshöhe in beiden Fällen wird derzeit noch erhoben. Die Polizei konnte laut Aussendung am Tatort einige Spuren sichern