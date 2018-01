Unbekannte Täter zündeten in Salzburg-Klessheim eine Radarbox an

Eine Anrainerin schlug in der Nacht zum Sonntag bei der Feuerwehr Alarm. Von den Übeltätern fehlt noch jede Spur.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Salzburger Berufsfeuerwehr in der Nacht zum Sonntag: In der Klessheimerallee in der Stadt Salzburg auf Höhe des Spar-Marktes brannte die dortige Radarbox. Eine Anrainerin hatte gegen drei Uhr in der Früh Alarm geschlagen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand. "Hier dürfte ein Brandbeschleuniger verwendet worden sein", sagte in Feuerwehrmann. Von den nächtlichen Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, laut Polizei laufen Ermittlungen.

(SN)