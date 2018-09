Unbekannte verwüsteten in Salzburg den Eingangsbereich des Finanzamts

Zu dem Vandalenakt in Salzburg-Aigen kam es am Montag in den frühen Morgenstunden. Unweit des Finanzamtsgebäudes gerieten auch zwei Fahrzeuge in Brand.

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Montag in den frühen Morgenstunden den Eingangsbereich des Finanzamts in der Aignerstraße in der Stadt Salzburg. Mehrere Glastüren und Fenster wurden eingeschlagen, Teile der Fassade und der Böden sowohl im Außen- als auch im Innenbereich wurden mit Farben verunreinigt. Die Täter entkamen unerkannt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg führt die Ermittlungen. Ebenfalls am Montagfrüh gerieten in Salzburg-Aigen - konkret auf Höhe der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) rund zweihundert Meter vom Finanzamtsgebäude entfernt - zwei Autos in Brand. Zu den Fahrzeugbränden kam es etwa zwei Stunden vor den Sachbeschädigungen beim Finanzamt. Auch hier steht die Schadenshöhe bis dato nicht fest - ebenso fehlen vorerst Hinweise zu den Tätern. Quelle: SN