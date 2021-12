Unbekannter fuhr in Freilassing Pkw einer Salzburgerin an und flüchtete

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Am Montagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker um 15 Uhr den Pkw einer 25-jährigen Salzburgerin an. Die Frau hatte ihren Skoda auf dem Parkplatz eines Versanddienstleisters in der Wasserburger Straße in Freilassing abgestellt, als der laut Polizeiangaben ältere Herr mit seinem dunklen Pkw frontal gegen die Front des gegenüber geparkten Skodas fuhr. Dabei entstand am Fahrzeug der Salzburgerin ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Der Fahrzeuglenker fuhr unverrichteter Dinge davon, ohne seine Personalien anzugeben oder sich mit der Frau in Verbindung zu setzen. Die Polizeiinspektion Freilassing bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0049 8654 46180.