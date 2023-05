Unbekannter stahl Pkw in der Stadt Salzburg - Fahndung verlief bisher negativ

Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zu insgesamt drei Fahrzeugen.

Eine bis dato unbekannte Person wird beschuldigt in der Nacht auf Sonntag zwischen 00.40 Uhr bis 04.20 Uhr in der Stadt Salzburg auf bislang ungeklärter Weise einen Pkw geöffnet, durchsucht und zwei Fahrzeugschlüssel sowie eine Kredit- und Bankomatkarte gestohlen zu haben.

Der unbekannte Täter öffnete mit dem ersten gestohlenen Fahrzeugschlüssel einen danebenstehenden Pkw und stahl das dort abgelegte Portemonnaie. Der Täter steckte den Fahrzeugschlüssel in die Zündung, hinterließ den Schlüssel und das Fahrzeug jedoch am Tatort.

Zusätzlich öffnete er mit dem zweiten gestohlenen Fahrzeugschlüssel einen dritten daneben abgestellten Pkw und stahl diesen anschließend. Die eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ, berichtet die Polizei.