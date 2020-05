Unbekannter Täter öffnete Grenzübergang bei Großgmain

Am Samstag öffnete ein unbekannter Täter unerlaubt den Grenzübergang zwischen Großgmain und Bayerisch Gmain, indem er die Manschetten an dem Absperrzaun löste. Die Manschetten dienten zur Befestigung der Gitter am Brückengeländer. Der Täter warf die Manschetten anschließend in den Grenzbach und öffnete den Bauzaun ein Stück, sodass ein Überwechseln für Fußgänger ermöglicht wurde.

Am Samstagabend wurde die Polizei Bad Reichenhall von dem Schaden informiert. Die zuständige Bundespolizei organisierte ihren technischen Dienst, der den Grenzübergang fachmännisch mit neuem Gerät erneut absperrte.

Wie viele Personen den widerrechtlich geöffneten Grenzübergang passiert haben ist unbekannt. Die Schließung der Grenze auf der Brücke über dem Weißbach sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Unmut bei den Anrainern.



Quelle: SN