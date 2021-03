Unbekannter überfiel Tankstelle in der Stadt Salzburg

Der Täter erbeutete einen geringen Geldbetrag. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag in der Stadt Salzburg eine Tankstelle überfallen und dabei einen geringen Geldbetrag erbeutet. Der Mann hatte gegen 3.00 Uhr im Shop zunächst auf den Angestellten gewartet, der sich gerade im Lager aufhielt. Als dieser zurückkam, wurde er vom Täter hinter das Verkaufspult gedrängt. Der Unbekannte drückte ihm einen Gegenstand in den Rücken und verlangte Geld. Danach bediente er sich selbst in der Kassenlade, berichtete die Polizei.

Nach dem Raub verließ er das Geschäftslokal und floh zu Fuß. Der Tankwart beschrieb ihn als rund 1,80 Meter groß und korpulent. Bekleidet war er mit einer grauen Kapuzen-Jacke, dunkler Hose und einer Baseball-Mütze, unter der er offenbar eine Haube trug. Der Unbekannte hatte ein Sporttasche bei sich. Die Polizei leitete nach dem Alarm eine Fahndung ein, diese verlief bis Montagmittag aber erfolglos.