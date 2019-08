Unbekannter verletzte Pferde in Bergheim

Zwei Frauen zeigten bei der Polizei in Bergheim an, dass ihren Tieren tiefe Wunden zugefügt worden waren. Beide Tiere waren auf der selben Koppel untergebracht.

Vor rund zwei Wochen zeigte eine 43-jährige Salzburgerin bei der Polizei Bergheim an, das ihrem Pferd eine Verletzung zugefügt worden war. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Das Tier wies bei einem Gelenk eine 15 Zentimeter tiefe Wunde auf, die vermutlich durch Fremdeinwirkung zugefügt worden war. Einige Tage zuvor hatte sich ein ähnlicher Vorfall ereignet: Eine 78-jährige Frau hatte bei ihrem Pferd eine vier Zentimeter tiefe Wunde im Brustbereich entdeckt. Beide Tiere waren auf der selben Koppel untergebracht. Die Tiere wurden mittlerweile ärztlich versorgt. Die Ermittlungen in dem Fall würden laut Polizei noch laufen.

Quelle: SN