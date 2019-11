Und der Letzte sperrt die Tür zu

Das Nachtleben in der Bezirkshauptstadt war schon vielfältiger. Mit der Mädchenschule schließt bald ein weiteres Lokal für junges Publikum.

Die Bezirkshauptstadt hatte einst eine äußerst lebendige Nightlife-Szene. So bot etwa das Bermudadreieck im Untermarkt Nachtschwärmern viel Abwechslung, Lokale wie das Paradox, das Amadeus oder der Tennerhof waren bestens besucht. In ganz St. Johann war viel los.

Die Nachtlokale wurden weniger, das Nachtleben verlagerte sich immer mehr in andere Ortschaften in der näheren, aber auch weiteren Umgebung. Eine Lokaltour in St. Johann zu starten, kann sich mittlerweile recht schwierig gestalten, zumindest nach Mitternacht, dann ist es mit der Tour im Ort rasch vorbei.

Da gibt es derzeit noch die Mädchenschule, die Bar soll aber mit Ende des Jahres schließen. Der Grund: Das Gebäude, in welchem bis in die 1970er-Jahre das Elisabethinum untergebracht war - von daher rührt auch der Name der Bar -, wird abgerissen und einem großen städtebaulichen Projekt Platz machen.

Schwierige Suche nach geeigneten Lokalitäten

Dazu Mädchenschule-Betreiber Christian Schwarzenbacher: "Wir müssen leider schließen. Als Stichtag wurde uns der 31. Dezember genannt, wobei der genaue Baubeginn noch nicht feststeht, es könnte also sein, dass wir hier noch ein paar Monate weitermachen können. Genaueres weiß ich noch nicht, aber ewig wird es nicht mehr weitergehen. Wir würden sehr gerne etwas Neues aufmachen, aber die Suche nach einem geeigneten Lokal gestaltet sich äußerst schwierig." Denn in fast allen Gebäuden, in denen es grundsätzlich geeignete Räume geben würde, gibt es auch Wohnungen. Konflikte wären so vorprogrammiert bzw. scheitert es in solchen Fällen oft schon an der Betriebsstättenbewilligung.

Die berechtigten Interessen der Anrainer - die in den allermeisten Fällen so gar keine Lust auf den nächtlichen Lärm des Partyvolks haben - und die Interessen der Wirte und ihrer Gäste unter einen Hut zu bringen, ist mehr als schwierig. So sind Gemeindepolitiker in vielen Orten froh, wenn Bars und Diskotheken schließen und sie im wahrsten Sinne des Wortes "Ruhe haben".

Der Weisheit letzter Schluss kann das natürlich auch nicht sein. Friedl Göschel, Obmann der kultur:plattform, meint dazu: "Wenn Jugendliche und junge Erwachsene in der eigenen Gemeinde keine Möglichkeit zum Fortgehen haben, tun sie es eben woanders, etwa in der Stadt Salzburg. Das zieht andere Freundeskreise mit sich, die Verbundenheit zur eigenen Gemeinde und Region wird geschwächt. Das bedeutet, dass es wahrscheinlicher wird, dass sie nach Studium oder Ausbildung nicht mehr nach St. Johann zurückkommen."

Schwarzenbacher jedenfalls tut sich sehr schwer bei der Standortsuche: "Bis jetzt sind wir jedenfalls nicht fündig geworden. Wenn wir jetzt die Mädchenschule schließen, wird's mit dem Nachtleben direkt im St. Johanner Zentrum sehr duster." Vielen gerade jungen Leuten ist jetzt im Ort schon viel zu wenig los. Es ist üblich, dass eine Gruppe mit dem Auto nach Salzburg oder nach Kaprun fährt. Der Fahrer bleibt nüchtern, jedes Wochenende hat jemand anderer aus der Gruppe "Fahrdienst". Im Winter ist speziell in Flachau sehr viel los. Heiße Adressen, aber vornehmlich in der Wintersaison, sind auch die Lokale im Alpendorf.

Saisonunabhängig und mitten im Ort ist Hermann Weich mit seiner NachtABOtheke ein Fixpunkt im St. Johanner Nachtleben. Er hat mit dem nunmehrigen generellen Rauchverbot in der Gastronomie wenig Freude, will aber dennoch weitermachen. Er wälzt sogar Pläne für ein neues Kabarettangebot (siehe PN vom 21. Nov.). Weich: "Je mehr Lokale, desto besser für das Nachtleben im Gesamten und auch für jedes einzelne Lokal. Als das High 5 offen hatte, habe ich das auch bei mir deutlich gemerkt. Es waren mehr Leute unterwegs, mit jedem einzelnen Lokal, das schließt, wird's schwieriger."

Kaum 50 Meter von der NachtABOtheke entfernt hat das Black Sheep seit Längerem geschlossen. Hier gab es Probleme mit den Öffnungszeiten, die durch einen Rechtsstreit mit einem Anrainer, den das nächtliche Treiben störte, offenbar wurden.

Neu eröffnet - aber keine eigentlichen Nacht-Bars - haben in den vergangenen Jahren etwa das Papa Joe oder zuletzt das Ondas, Letzteres im ersten Stock über dem Platzl. Das Platzl ist tagsüber wie auch nächstens ein stets gut gefülltes Lokal.