Und es wird Licht: Skaterpark "The Cage" an Alpenstraße jetzt bis 22 Uhr geöffnet

Am Freitag wird die neue Beleuchtungsanlage im Skaterpark an der Alpenstraße in der Stadt Salzburg aktiviert. Sie ermöglicht das Skateboarden bis 22 Uhr.

SN/stadt salzburg/alexander killer Jetzt mit Beleuchtung: Der Skaterpark „The Cage“ an der Alpenstraße im Süden der Stadt Salzburg.