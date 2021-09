Und plötzlich steht dort ein Troadkasten

Eine Besonderheit kam am Denggnhof zum Vorschein. Dort tauchte nach Abriss des Bauernhofes ein alter Getreidespeicher auf.

Im Februar 2019 standen die Stallungen und der Wirtschaftstrakt von Familie Perner in Vollbrand. Am angeschlossenen Wohngebäude entstand in weiterer Folge ein massiver Wasserschaden. Josef Perner jun.: "Momentan fehlte jegliche Perspektive." Im Zuge der Abrissarbeiten kam ein über 250 Jahre alter Getreidespeicher zum Vorschein. Bis 1926 stand der Denggnhof in Weißpriach direkt unmittelbar neben der Longa. Wegen der Überflutungen wurde das Bauernhaus rund 50 Meter weiter nördlich erbaut. Besonderheit: Der dortige Troadkasten wurde gleich miteingebaut. Zu "Beginn wurde er damals ...