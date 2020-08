Undichtes Hybridfahrzeug löste Großeinsatz in Salzburger Altstadt aus

Es bestand Explosionsgefahr in der Nähe des Wagens. Der Pkw wurde auf einen Quarantäneplatz geschleppt.

Ein undichtes Hybridfahrzeug, das mit Erdgas betrieben wird, hat Samstagmittag zu einem Großeinsatz in der Salzburger Altstadt geführt. In der Tiefgarage des Spitals der Barmherzigen Brüder war Gasgeruch bemerkt und Alarm geschlagen worden. Die Konzentration des Gemischs war in der Nähe des Autos so hoch, dass Explosionsgefahr bestand. Ein Abdichten des Lecks war nicht möglich.

Die Polizei sperrte den Bereich umfangreich ab. Unter Atemschutz betrat die Feuerwehr die Garage, in welcher sich das Propan-Butan-Flüssiggasgemisch unkontrolliert ausbreitete. Nachdem die Einsatzkräfte feststellten, dass das Leck vor Ort nicht abzudichten war, musste das undichte Auto mit Bergerollen über vier Stockwerke an die Oberfläche geschleppt werden.

"Das Fahrzeug wurde auf einen Quarantäneplatz gebracht, wo das Gas kontrolliert abgelassen wird", berichtete Andreas Reitsammer, der Einsatzleiter der Salzburger Berufsfeuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort war, im Gespräch mit der APA. Die Gaskonzentration in der Garage wurde soweit herabgesenkt, dass keine Gefahr mehr bestand.

