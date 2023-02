Unfälle auf der Tauern- und Westautobahn führten zu Staus im Frühverkehr

Sowohl auf der Tauernautobahn als auch auf der Westautobahn kam es am Dienstagmorgen zu Stau im Frühverkehr nach Unfällen.

Gekracht hat es am Dienstagmorgen auf der Westautobahn in der Höhe von Hallwang und auf der Tauernautobahn in der Höhe von Hallein. Bei beiden Unfällen kam es zu Sachschäden, heißt es von der Polizei Salzburg. Beide Unfälle ereigneten sich um kurz vor bzw. halb acht am Dienstagmorgen. Auf der Tauernautobahn dürften laut Polizei zwei Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen sein - auf der Westautobahn sogar drei bis vier Fahrzeuge.

Die Unfälle führten zu erheblichen Staus im Frühverkehr. Auf der Westautobahn staute es sich bis Thalgau, auch im Bereich der Auffahrt Eugendorf kam es laut ÖAMTC zu Rückstaus.

