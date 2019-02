Unfälle im Pinzgau forderten eine Schwer- und drei Leichtverletzte

Eine 25 Jahre alte Kroatin kam bei Taxenbach mit ihrem Auto ins Schleudern.

Dabei prallte sie frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Frau wurde laut Polizei-Informationen schwer verletzt und der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges, ein 45-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde leicht verletzt. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Fahrzeuglenker mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Durchgeführte Alkotest verliefen negativ.

Anzeige

Zu einem weiteren Unfall kam es bereits am Montagmorgen, wie die Polizei am Dienstag berichtete: Dieser ereignete sich in Maishofen. Folge: zwei leicht verletzte Personen und insgesamt vier beteiligte Fahrzeugen.

Auf der B311 kam es wegen winterlicher Fahrverhältnisse zu Stau. Dabei fuhr ein 47-jähriger rumänischer Lkw-Lenker auf drei stehende Pkw auf. Ein 45-jähriger Deutscher sowie eine 27-jährige Einheimische wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden im Tauernklinikum Zell am See ambulant behandelt. Alkotests verliefen negativ. Die Pinzgauer Straße war während der Dauer der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten nur einspurig für den gesamten Fahrzeugverkehr befahrbar.

Quelle: SN