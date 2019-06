Unfälle in Salzburg forderten Verletzte, Polizei kontrollierte Lenker

Drei Verletzte und stark beschädigte Fahrzeuge: Das ist das Ergebnis eines Unfalls in der Stadt Salzburg.

Drei Autos waren am Donnerstagnachmittag im Salzburger Stadtteil Schallmoos an einem Auffahrunfall beteiligt. Eine 25-Jährige hielt an einer Kreuzung, der nachkommende Lenker (63) konnte noch bremsen. Das gelang einem 44-Jährigen allerdings nicht mehr. Dieser touchierte laut Polizei das Fahrzeug vor ihm. Daraufhin wurde er mit seinem Pkw in das erste Auto an der Ampel geschoben. Durch den Aufprall entstand an den Autos erheblicher Sachschaden.

Insgesamt wurden durch den Zusammenstoß drei Personen (zwei Lenker und ein Beifahrer) verletzt und zwei davon nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Salzburg überstellt. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden von ortsansässigen Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Ebenfalls am Donnerstag verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Sturz; die Rettung brachte sie ins UKH.

In der Nacht auf Freitag führte die Polizei in Itzling Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden sieben Lenker wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen angezeigt und 21 Organmandate wegen diverser Übertretungen ausgestellt.

Alkolenker gestoppt

Ein 35-jähriger Pongauer fuhr in der Nacht auf Freitag mit einem Pkw von Eben kommend auf die A10, der Tauernautobahn, nach Salzburg. Der Mann hielt an einer Tankstelle in Eben an. Da der Fahrzeuglenker sichtlich betrunken war, alarmierten Anwesende die Polizei. Ein Alkotest ergab 2,34 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Quelle: SN