Unfall: 24-jähriger Lenker verlor Kontrolle über eigenes Fahrzeug

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg. Der Lenker kam mit leichten Verletzungen davon.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 24-jähriger Afghane, mit seinem PKW auf der Erzabt-Klotz-Straße stadtauswärts. Dabei beschleunigte er nach eigenen Angaben auf etwa 60 bis 70 km/h, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit einer Mauer, touchierte einen Mistkübel und überfuhr eine Werbetafel. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Lenker hatte keinen Führerschein. Er erlitt durch den Unfall leichte Abschürfungen an der rechten Hand, während sein 21-jähriger Beifahrer unverletzt blieb. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.