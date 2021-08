Unfall an Lehener Kreuzung mit drei Verletzten

Auf der Lehner Kreuzung Rudolf-Biebl-Straße und Ignaz-Harrer-Straße ereignete sich am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall mit zwei PKW.

Laut Zeugenaussagen fuhr eine Lenkerin von der Rudolf-Biebl-Straße kommend bei Rot in die Kreuzung ein. Ein Lenker, der mit seinem Audi auf der Ignaz-Harrer-Straße in Richtung Stadtauswärts fuhr, konnte nicht mehr bremsen und prallte mit dem Ford der mutmaßlichen Unfallverursacherin zusammen. Ein Team des Bayrischen Roten Kreuz kam durch Zufall an der Unfallstelle vorbei und leistete Erste Hilfe. Bei der Kollision wurden drei Personen (darunter ein Kind) verletzt. Die Lenkerin und ihr Kind verweigerten einen Transport ins Krankenhaus. Der Lenker des Audi wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Es kam zu erheblichen Staus in alle Richtungen.

Das Unfallkommando der Polizei Salzburg Stadt ermittelt den genaueren Unfallhergang.