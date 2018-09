Unfall auf A1 in Salzburg: Lenkerin war alkoholisiert

Früher war dort eine Kesselbau-Fabrik, seit einigen Jahren kann man in der ehemaligen Industriehalle in Salzburg-Schallmoos klettern: Und nun wurde die "Boulderbar" mit dem Architekturpreis des Landes geehrt. …

Kultur

Martin Löcker ist wie ein Audio-Superman: Er lehrt. Er entwickelt Kunst, die Schritte der Besucher verarbeitet. Und er mischt den Ton für "Tatort". "He!", schreit Martin Löcker. "He! He!" klingt es wie ein …