Unfall auf A1: Motorradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche

Auch abseits von Köstendorf wirft die große Tunnelbaustelle ihre Schatten voraus: In vielen Gemeinden herrscht Unmut, sechs Jahre vor dem angepeilten Baustart.

Chronik

Die ÖBB haben am Hauptbahnhof in Linz ein neues Stellwerk errichtet, das ivon Freitag, 9., bis Sonntag, 18. August, ins Netz aufgenommen wird. Für diese Inbetriebnahme gibt es auf der Weststrecke am kommenden …