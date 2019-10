Unfall auf der A1: PKW prallte bei Thalgau gegen die Leitplanke

Am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Thalgau mit dem Löschzugskommando Unterdorf von der LAWZ Salzburg mittels Sirene zu einem Vehrkehrsunfall auf die A1 alarmiert. Ein Auto kam aus vorerst unbekannter Ursache etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Eugendorf ins Schleudern und prallte zuerst gegen die Mittelleitwand und im Anschluss in die Leitschiene. Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, waren keine Personen mehr im Pkw. Nach Kontrolle durch das Rote Kreuz konnte die Person unverletzt an Ort und Stelle entlassen werden. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde das Auto durch einen Abschleppdienst entfernt. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.



Quelle: SN